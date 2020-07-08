جامعة الخرطوم تصادق على خطة إستئناف الدراسة وتجهيز الداخليات

صادق مجلس عمداء جامعة الخرطوم في إجتماعه الاخير، على “خطة إستئناف الدراسة” ، وأجاز التقارير المتعلقة بالموجهات الصحية لتهيئة البيئة الجامعية والترتيبات الإدارية والصحية لفتح الجامعة.

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وكلف المجلس ،عميد شؤون الطلاب بمراجعة الوضع الصحي بالداخليات بما يتناسب مع جائحة كرونا لاستقبال الطلاب والطالبات.

وقالت بروفسير فدوى عبد الرحمن علي طه مدير جامعة الخرطوم بحسب (سونا) إن إستئناف الدراسة مرتبط بإعلان الجهات الرسمية لذلك،( وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة) ، لكنها أكدت أن إنعقاد للإجتماع يأتي تحوطاً وجاهزيةً.

واشارت الى انه تم توجيه خطاب لجميع العمداء لبرامج البكالوريوس قبل هذا الإجتماع لإعداد مصفوفة إستئناف الدراسة بالتركيز على السنوات النهائية والسنة الدراسية الأولى مراعياً في ذلك عدد الطلاب بما يناسب وتطبيق الإجراءات الوقائية من فايروس كرونا وأضافت مدير الجامعة أن الإجتماع أجاز جميع المقترحات التي تم تقديمها من قبل العمداء وتم نشرها بموقع الجامعة وأشارت د.فدوى إلى أنه سيتم الإجتماع بعميد كلية الدراسات العليا وعميد كلية الدراسات التقنية والتنموية فيما بعد لمناقشة كيفية إعداد مصفوفة يراعى فيها عدد الطلاب.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)