تجمُّع المهنيين يُعلن سيطرته على صفحته في “فيسبوك”

التاريخ: 08-يوليو-2020
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أعلن تجمُّع المهنيين السُّودانيين، سيطرته على صفحته في “فيسبوك” وتخليصها من أيدي المُختطِفين عبر إجراءات فنية، مؤكداً المضي في الإجراءات القانونية ضد من شاركوا في سرقة الصفحة سواء بالتنفيذ أو بالإيعاز،
ونوه وفق صحيفة السوداني إلى أن ذلك لأجل تنقية المجال العام من مثل هذه الممارسات وقطع دابرها إلى الأبد، حيثُ لا يستسهلها أي انقلابي أو مغامر في المستقبل، وأشار في بيان له اليوم الاربعاء إلى أنه سيواصل من خلالها عمله الإعلامي، إلى جانب العمل على الأرض لتحقيق أهدافه.
وشكر التجمع، كل من تضامن معه ودعمه، مشيراًَ إلى أن الدعم يضعه أمام مسؤولية أن يرتقي لمستوى تطلعات الشعب، مؤكداً التزامه بتلك الأهداف.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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