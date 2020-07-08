تسجيل حالات جديدة وارتفاع في عدد الوفيات بفيروس كورونا

اعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 87 إصابة جديدة بفيروس كورونا إضافة إلى تسجيل 14 حالة وفاة حيث سجلت الحالات الجديدة ولاية في الخرطوم 59 إصابة و الجزيرة 12 اصابة و اصابتين في كل من النيل الأبيض ونهر النيل والشمالية 10 اصابات واصابة واحدة في كل من غرب دارفور وكردفان اما الوفيات فقد سجلت 9 وفيات في نهر النيل و حالة واحدة في كل من الخرطوم وكسلا و3 حالات في الجزيرة

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وأكدت الوزارة وفق تقريرها اليومي التراكمي ليوم الاحد 5 يوليو 2020 الذى اطلعت عليه (أخبار الخليج 365 ) ارتفاع الحالات منذ بداية الجائحة الي 10084 اصابة متضمنة 636 حالة وفاة واشارت الوزارة الي ان اجمالي الحالات تراكميا حسب الولايات المتاثرة فان ولاية الخرطوم سجلت 7318 اصابة تليها 975 اصابة ولاية الجزير ثم 183 اصابة شمال كردفان ثم 251 اصابة ولاية القضارف و 195 اصابة ولاية سنار و164 اصابة النيل الأبيض اضافة الي اصابات متعددة في عدد من الولايات واوضحت الوزارة الي تماثل 40 حالة للشفاة 7 حالات في الخرطوم 20 حالة في الجزيرة وحالتين في كل من النيل الأبيض ونهر النيل و3 حالات في سنار و6 حالات في كسلا ليرتفع العدد الكلي للمتعافين الي 5074 حالة

وشددت الوزارة الي ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه علي الارقام 221 لبلاغات ولاية الخرطوم و9090 للبلاغات لبقية ولايات السودان

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )