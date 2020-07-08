سنار تبدأ بإستخدام تقنية Gene xpert لفحص كورونا

وقف مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية سنار د. علم الهدى ابو كليب، على سير الورشة التدريبية لإختصاصيي المختبرات الطبية حيث وقف على التدريب العملي لفحص الكورونا بالولاية، مثمنا جهود وزارة الصحة الاتحادية وإدارة المعامل بوزارته مبينا أن توطين فحص كورونا يقلل كثير من التكاليف على الولاية.

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من جانبه أكد مدير إدارة المعامل بالولاية د. محمد صلاح الدين وفق موقع الوزارة بالفيس بوك أن الورشة تستهدف كوادر المختبرات الطبية لتشغيل معامل Gene Xpert لتشخيص Covid 19 دخلت يومها الثالث بحيث يتم تفعيل المعمل والبدء في التشخيص مباشرة عقب انتهاء الورشة، لافتا الى إن ولاية سنار أول ولاية في السودان تستخدم تقنية Gene xpert لفحص الكورونا.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )