استقالة قاضيين احتجاجاً على تسييس عمل لجنة إزالة التمكين

دفع كل من قاضي محكمة الاستئناف حسن عبد الخالق الطيب وقاضي الدرجة الأولى محيي الدين محمد احمد، باستقالتين مسببتين من العمل بلجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد بالسلطة القضائية.

وتأتي على رأس الأسباب قولهم وفق صحيفة السوداني: “بعد الاطلاع على المعايير واللوائح التي تحكم عمل اللجنة والبدء في مباشرة العمل، وجدنا أن هناك مبدءاً مهماً تفتقره اللجنة وهو مبدأ مواجهة الخصوم الذي حاولنا إضافته،

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إلا أننا فشلنا في ذلك، إذ لا يستقيم شرعاً وقانوناً ألا يواجه الخصم بالتهمة التي وُجِّهت له، ونحن من خلال عملنا كقضاة نرفض الظلم كما نرفض تطبيق معايير محاكمة غير عادلة”.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )