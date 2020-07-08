توفير معدات كورونا لمراكز أمتحانات الأساس بالخرطوم

اعلن المدير العام لمنظومة الصناعات الدفاعية الفريق أول ميرغني إدريس اليوم عن توفير كافه مستلزمات الوقايه من جائحة كورونا لجميع مراكز الامتحانات بولاية الخرطوم ،في إطار جهود المنظومة الرامية إلى مكافحه جائحة كورونا وانطلاقا من مسؤوليتها تجاه المجتمع .

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واضاف ميرغني بحسب صحيفة ( أخر لحظة) ان المستلزمات تتمثل في معقمات الأيدي، ومطهرات الأسطح، وكمامات الحماية، بالاضافه لتوفير طلمبات التعقيم سعيا لتوفير بيئة صحية جيده للممتحنين .

وسيتم التوزيع من خلال احتفالية تقام غداً برئاسة المنظومة في تمام التاسعة بالتعاون مع امانة حكومة الولاية ووزارتي التربية والتعليم والصحة بولاية الخرطوم وممثلي محليات الولاية السبع ولجان المقاومة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )