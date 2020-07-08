عاجل.. النائب العام يفجر عدة مفاجآت عن "البشير"

الأربعاء 8 يوليه 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

تتلاحق فصول تضييق الخناق على الرئيس السوداني السابق عمر البشير، ليصبح ملاحقًا بقضايا داخل السودان وخارجه.



واليوم أعلن النائب العام السوداني تاج السر علي الحبر ، إن الرئيس السابق عمر البشير يواجه عدة قضايا أمام المحاكم السودانية، وأنه متهم في عدة قضايا، وفق ما ذكرت سكاي نيوز.

وبالأمس رفض الرئيس المعزول البشير الإدلاء بأي تصريحات أو إفادات للجنة التحري من النيابة العامة، حول تهمة التورط في إعدام 28 ضابطًا من القوات المسلحة عام 1990.

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وطلب البشير مقابلة محاميه والجلوس معه قبل الإدلاء بأي أقوال، ورفعت جلسة التحري على أن تستكمل في وقت لاحق.

واستمعت النيابة لنحو 78 شاهدًا حول مذبحة رمضان، لكنها المرة الأولى التي تستدعي فيها البشير والتحقيق معه.

وكان النائب العام تاج السر الحبر أصدر قرارًا في فبراير الماضي بتشكيل لجنة تحقيق في القضية.

ونقلت السلطات، قبل أمس، الرئيس المعزول البشير إلى النيابة، للتحقيق معه حول بلاغ يتعلق بحساب سري لرئاسة الجمهورية في عهده.

وتم تحويل البشير من محبسه في سجن كوبر،إلى نيابة لجنة إزالة التمكين في وسط الخرطوم وسط إجراءات أمنية مشددة، وإغلاق كافة الطرق المجاورة.