عاجل.. رئيس وزراء إثيوبيا: ملء سد النهضة هذا الشهر

الأربعاء 8 يوليه 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

واصل رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، تجاهل المفاوضات الثلاثية والقوانين الدولية، وقال، في تصريح جديد نشرته بي بي سي اليوم، إن الاضطرابات والاحتجاجات التي تشهدها بلاده مؤخرا لن تعرقل خطته لبدء ملء سد النهضة خلال هذا الشهر، وذلك رغم اعتراضات مصر والسودان.



واندلعت أعمال العنف الأسبوع الماضي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا ومنطقة أوروميا المحيطة بها عقب مقتل هاشالو هونديسا، وهو مغنى شعبي ينحدر من مجموعة أورومو الإثنية في أثيوبيا.

Advertisements

ولقي أكثر من 160 شخصًا مصرعهم خلال عمليات عنف عرقي واشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن ، وفقًا لأحدث حصيلة رسمية تم تقديمها خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وزعم أبي أحمد الأسبوع الماضي أن مقتل هاشالو والعنف الذي تلاه "جزء من مؤامرة" لزرع الاضطرابات في إثيوبيا، دون أن يقدم دليلا على صحة كلامه.

وتصر إثيوبيا على تجاهل مطالب مصر والسودان خلال المفاوضات الثلاثية برعاية الاتحاد الإفريقي. وزعم آبي أمس أن بلاده لن تضر مصر، وسيتم التوصل إلى اتفاق قريبا.

وتخشى مصر من أن يؤثر سد النهضة على حصتها من مياه النهر، إذ تعتمد على نهر النيل للحصول على قرابة 90 في المئة من احتياجاتها من المياه.