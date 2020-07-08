خبير يدعو الى زيادة الاستثمارات واتاحة المجال للقطاع الخاص

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : دعا د.هيثم محمد فتحي المحلل والخبير الاقتصادي الى ضرورة استحداث برنامج وتحديد آليات لزيادة الاستثمارات لتصل إلى 15-20 % من الناتج المحلي الإجمالي لنظل على الطريق الصحيح، خاصة وان حجم الاستثمار الأجنبي فى انخفاض منذ انفصال الجنوب،فيما ظلت استثمارات القطاع الخاص وتوسعاته قليلة جدا. وأضاف د.هيثم في تصريح لـ(سونا) ان السودان في حاجة إلى زيادة الصادرات من 10-15 مليار دولار سنوياً وإتاحة المجال للقطاع الخاص للنمو والتوسع لرفع مستويات التشغيل والتوظيف مع قروض وتمويل منخفض التكلفة للقطاعين الصناعى والزراعي لزيادة الإنتاج، وتوفير السلع البديلة لخفض الأسعار، حتى يشعر المواطن البسيط بثمار الإصلاح الاقتصادي .

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