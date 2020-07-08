تعرف على سبب ارتداء البشير للملابس القومية اثناء مثوله امام النيابة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

احدث ظهور الرئيس المعزول عمر البشير جدلا كبيرا مؤخرا لدى مثوله امام النيابة في قضية الضباط شهداء 28 رمضان- 1990م حول ارتداءه الملابس القومية ما قاد الى تساؤلات واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي .

وحول ذلك كشفت مصادر صحفية في الخرطوم أن قرار محكمة الاستئناف الصادر بتاريخ 15 ديسمبر في مواجهة المتهم عمر حسن أحمد البشير، قضى بإيداع المدان بإحدى مؤسسات الإصلاح والرعاية الإجتماعية لمدة عامين على أن تحسب بعد انتهاء التحريات في البلاغ (5650/ 2019).

ونقل موقع باج نيوز بأن المتهم لا زال يواجه بلاغات أخرى في طريقها للمحاكمة، لذا يعتبر منتظراً ويحق له بموجب لائحة السجون لسنة 2013م إرتداء ملابسه الخاصة.

وتابع: ليس من بين تصنيف المؤسسات العقابية (المدن الإصلاحية، السجون القومية، سجون الولايات، سجون المحليات)، مؤسسة للإصلاح والرعاية الإجتماعية يودع طرفها المدان.