والي الجزيرة المكلف يامر بإيقاف عمل كمائن الطوب بجميع محليات الولاية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدر والي الجزيرة المكلف اللواء الركن أحمد حنان أحمد صبير، القرار رقم (33) لسنة 2020م، بإيقاف عمل جميع كمائن الطوب (على شاطئ النيل الأزرق) بجميع المحليات التي لا تقل مسافتها عن ثلاثة كيلو مترات عن مواقع السكن، حفاظا على صحة المواطنين.

وجاء القرار إستنادا لقرار لجنة تقييم الوضع البيئي والصحي لكمائن الطوب وقرارات الطوارئ الصحية بالولاية والخاص بإيقاف عمل كمائن الطوب بجميع محليات الولاية.

ومنع القرار إستخدام القرقف وروث البهائم في الحريق، ووجه المديرين التنفيذيين بإيجاد مواقع بديلة للكمائن التي تم إيقافها بسبب قربها من مواقع السكن، وأن يتم منع وإزالة جميع الكمائن القائمة على الترع والقنوات التابعة لمشروع الجزيرة، وعلى جميع أصحاب الكمائن إستخدام البدائل (الغاز- الطاقة الشمسية)، وعلى المديرين التنفيذيين ولجان أمن المحليات إتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، وكل من يخالف هذا الأمر يعرض نفسه للمحاكمة. المادة السابقة من اين اتى هولاء ؟.. بقلم د. ناهد قرناص المقالة القادمة رسالة الى البرهان: هل خرجت المليونية من اجل اعفاء الفريق بشاير؟!.. بقلم الطيب مصطفى

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