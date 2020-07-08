إستشارية الكاردينال.. بقلم كمال الهِدي

الخليج 365:

· لأنها إستشارية الكاردينال لا الهلال كان طبيعياً أن يتودده رجالها بتقديم طلب للوزير من أجل التمديد لولي نعمتهم ( فريد عصره).

· سبق أن انتقدت رجال هذه الإستشارية المزعومة مراراً وبأقسى العبارات وها هم يؤكدون بتصرفهم هذا أنهم لم يستحقوا منا سوى ذلك النقد رغم تقدم معظمهم في السن.

· والأنكى والأمر أن عدداً منهم قد وقع نيابة عن آخرين.

· إنه التهافت والهوان والتقزم أمام من يملكون المال في سودان اليوم.

· لا أعذر أولئك الذين وُقِع عنهم من أعضاء إستشارية لا تُستشار في شيء.

· فمن يقبل على نفسه أن يكون مجرد ديكور لرجل يصغره سناً وخبرة وتجربة وفهماً وتأهيلاً، لابد أن يتوقع الأسوأ دائماً.

· ولو كانوا كباراً بحق لما تسببوا في إيذاء ناديهم العظيم بمثل هذا التخاذل والإنجرار وراء أصحاب المال.

· المستشار المحترم يمكن أن يقبل بالمنصب مع أي شخصية ترأس الهلال، حتى ولو كان عليها بعض التحفظات، لكن في اليوم الذي يشعر فيه بأنه لا يُحترم ولا يُلقى له بالاً، ينصرف لحاله فوراً.

· وقد تصرف على هذا النحو عدد محدود جداً من أعضاء أول لجنة فنية يشكلها الكاردينال بعد توليه رئاسة النادي.

· أما من يُسمون بـ (الهيئة الإستشارية لمجلس إدارة الهلال) فقد تسمروا في مناصبهم الصورية مع علمهم التام بأن المجلس عبارة عن رئيس فقط، والرئيس نفسه لا يسمع إلا لشخصين إثنين لا ثالث لهما، فكيف نحترم مثل هؤلاء الرجال!

· مذكرتهم المُقدمة للوزير تؤكد بجلاء على خواء ذهني وضبابية رؤية غير عادية.

· إذ كيف يبرر (مستشارون) طلب التمديد بعدم وجود شخصية مؤهلة لقيادة الهلال في الوقت الحالي.

· طيب إنتو شنو يا (مستشاري) الهناء، مش مفروض واحد منكم (يدق صدره) ويتولى زمام الأمر لو كان الهلال يهمكم حقيقة!!

· أم أنكم مثل المشجعين العاديين (البسطاء كمان) الذين يرون أنه لابد أن يكون رئيس النادي ثرياً!!

· لستم صغاراً في العمر، وقد عاصرتم شخصيات مثل الطيب عبد الله (رحمه الله وأسكنه فسيح الجنان)، فهل كان الراحل ثرياً!!

· بالطبع لا.

· لكنه كان إدارياً فذاً عرف كيف يكرس خبراته لخدمة النادي واستقطب الأهلة الأثرياء الراغبين في العطاء حقيقة لا أولئك الذين لا يهمهم من الأمر سوى ظهور صورهم في الجرائد.

· فأين أنتم من مثل هذه الشخصيات حتى يستحق الواحد منكم لقب ( المستشار)!!

· وهب أنه لا توجد أي شخصية هلالية جديرة بالرئاسة حالياً، فمن أين إذاً ستأتي هذه الشخصية مستقبلاً!!

· أم تريدون للكاردينال أن يظل رئيساً مدى الحياة!!

· أنتم أحد أسباب التدهور الإداري الذي عاشه النادي.

· وإستمرار الكاردينال أو بقاء هذه الفئة من ( المستشارين) سيزيد الطين بِلة في الهلال.

· أرجع وأقول (كله من الصحافة الرياضية).

· (شبكونا) هذا فريق مدهش، وذاك رئيس أسطوري فها نحن نحصد ثمار ما غرسوه.