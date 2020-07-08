دقلو يعلن عن قيام مؤتمر صلح بين الرحل والمزارعين في محلية غرب جبل مرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن قائد ثاني قوات الدعم السريع الفريق عبدالرحيم حمدان دقلو ، عن قيام مؤتمر صلح بين الرحل والمزارعين في محلية غرب جبل مرة بولاية وسط دارفور لجهة توحيد الصف والكلمة بين المواطنين الذين ناشدهم بمساندة القوة المشتركة بالبلاغات الصادقة والاسهام في الكشف عن أوكار المجرمين.وأشاد الفريق عبدالرحيم بالطريقة التي( انتهجها ثوار نيرتتي للتعبير والمطالبة بحقوقهم المشروعة) وقال : الاعتصام تم بطريقة سلمية منطقية وواضحة جدآ، عبرها أوصل الثوار رسالتهم إلى كل العالم.وعبر دقلو في تصريحات صحفية بمدينة (نيرتتي ) اليوم ( الثلاثاء) عن إعجابه بمكونات مجتمع نيرتتي ، وقال ان النظام البائد زرع الفتنة والحروب القبلية بين المواطنين.وتعهد دقلو بسعيهم لجمع الصف ووحدة الكلمة حتى تعود الحياة إلى طبيعتها ، وجزم بملاحقة المتفلتين الذين قال انهم انتهجوا طريق النهب وسلب أموال الناس كمصدر رزق.وأكد قائد ثاني الدعم السريع ، أن القوة المشتركة التي تم تشكيلها من الدعم السريع والجيش والشرطة شرعت في تنفيذ مهامها ، وقطع بعدم وجود اي مشكلة بين سكان وسط دارفور وقال : هناك فقط مندسون يريدون اشعال نار الحرب.

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