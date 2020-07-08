جامعة الخرطوم تعلن استئناف الدراسة في كلياتها وتنشر جدولاً تدريجياً

الخليج 365: أعلنت جامعة الخرطوم استئناف الدراسة تدريجياً في كلياتها المختلفة. ولم تحدد الجامعة تأريخ عودة الطلاب الى قاعاتهم لكنها نشرت جدولاً زمنياً قسّمت فيه فترات التسجيل والدراسة والإمتحانات الى أسابيع. وقالت الجامعة ان الأسبوع الأول سيسمح فيه بدخول الجامعة فقط للطلاب لإكمال اجراءات التسجيل واستلام البطاقات ووفقاً للكليات المحددة.

وتنشر (الوطن) ادناه جدول استئناف الدراسة الصادر من الجامعة :

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