(العذر الكسيح.. والعارف عزو مستريح)..!!.. بقلم محمد كامل سعيد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* اجد نفسي استمتع كثيرا بمتابعة وقائع المؤتمرات الصحافية التي تعقدها لجنة ازالة التمكين من حين الى اخر.. ومثل كل المواطنيين، اتحسر على ثروات البلاد التي نهبت من جانب حرامية المؤتمر الوطني، الذين لا ادري ماذا كانت تقول لهم انفسهم عندما مارسوا ابشع انواع النهب الممنهج دون ان يرمش لاحدهم طرف، في ظل موت تام للشئ المسمى (الضمير)..؟!

* نعلم، كما يعلم جل افراد شعب السودان، وجود عدد من (المتكوزنيين) الذين هم اكثر تشددا من الكيزان انفسهم.. لا لشئ سوى لانهم انضموا الى حزب المؤتمر (اللاوطني) من اجل تامين مصالحهم الخاصة، بعيدا عن اي قناعة بالسياسة التي ينتهجها حزب الدمار المحلول والمنبوذ..!!

* المتكوزنون هم ناس الفاقة، الذين لا شئ لهم في (التور)، ولكن كل همهم يتمركز في (الطحين).. والمقصود هنا اي شئ يكفل لهم تامين معاشهم من ماكل ومشرب وعقارات ومزارع واراضي سواء زراعية او سكنية الى اخر قائمة المصالح.. فقط كل المطلوب ان يكون صاحب المصلحة متمكنا في التطبيل و(كسير التلج)..!!

* والى جانب ذلك لا مانع من الاستعانة ببعض الادوات المساعدة على شاكلة تكوين شعبية معتبرة في اكثر الاماكن جماهيرية كالاندية الرياضية التي تعتبر المكان الانسب للتلميع، ومسح اي احداث تاريخية قديمة، والشروع في كتابة سيرة جديدة لنج.. (وكلو شئ بتمنو وعندو ناسو)..!!

* والمتابع لكرتنا وما يدور في محيطها من تعامل عاطفي وتحديدا داخل انديتنا السودانية يتأكد عمليا من حقيقة انها كانت ولا تزال المكان الامثل لدس السم في (تسجيلات الاجانب والتعاقد مع المدربين) مثلا..!

* نعود الى المتكوزنيين (خدام المال) الذين يحركم صاحب الجيب الكبير متى وكيف ما شاء وفي الاتجاه الذي يريده..

* ونتناول المؤتمر الصحافي الاخير المثير والذي عقدته لجنة ازالة التمكين، وتابعناها باعلى درجات التركيز خاصة وانه بث على الهواء مباشرة في وقت متاخر من الليل بعيدا عن معاناة انقطاع التيار الكهربائي.. وحوى المؤتمر الكثير والعديد من الغضائح، وكشف المزيد من عمليات نهب المال العام التي حدثت جهارا نهارا وقام بها كيزان المؤتمر الوطني كبارهم وصغارهم..

* لن نتحدث باي تفصيل عن الفضائح التي حملها المؤتمر.. فقط سنتوقف امام نقاط محددة اهمها تلك التاكيدات التي تحدث عنها الاستاذ وجدي صالح بخصوص الهجوم الذي وجه الى لجنة ازالة التمكين من محاسيب المؤتمر الوطني بشان حساب الرئيس المخلوع وملايين الدولارات التي كانت تورد فيه.. وللاسف نشرت في وسائط محسوبة على الكيزان..!!

* حقيقة ما كنت اتمنى ان يجتهد الاستاذ وجدي ويجهد نفسه في الرد على مثل تلك الهيافات التي تقع تحت بند التبرير الكسيح الذي لا يساوي حبره.. كما انه بردوده تلك فتح الباب امام من ستأتي اسماؤهم لاحقا في قوائم النهب لينفوا السرقة.. وتمنينا من وجدي ان يطالب كل متضرر باللجوء للقضاء لاثبات براءته..

* نقول ذلك ونلفت النظر الى الدور السلبي الذي كانت ولا يزال يقوم به الطابور الخامس الذي تغلغل في اجهزة الاعلام بكل اشكاله خاصة المقرؤ في ظل تسامح ومثالية تتعامل بها الجهات المسئولة مع كل من يسعى لزرع الفتنة وبث الاكاذيب وممارسة التكسب والتربح من تجارته..

* الوقت الغالي الذي منحه الاستاذ وجدي للرد على خزعبلات الذين تورطوا في قضايا النهب واهتمام الرجل بما كتب في صحف النظام البائد هو الذي فتح الباب امام كل متكوزن للطعن في قرارات اللجنة..

* في المؤتمر الاخير ظهر اسم جمال الوالي رئيس المريخ الاسبق وكشف التقرير عن نزع عدد (159) قطعة ارض سكنية وزراعية..

* وبعد ساعات معدودة من ورود اسم جمال الوالي في مؤتمر لجنة ازالة التمكين اصدر الرئيس الاسبق للمريخ بيانا لا ادري لماذا قام بنشره في وسائل التواصل في ظل وجود اكثر من ناشر (حليف) للصحف الورقية كان بالامكان الاستعانة به كما فعل اولئك الذين دافعوا عن الرئيس المخلوع..؟!

* حقيقة لم اقرأ البيان لكني سمعت عنه في النشرة ولم اتعجب من الاعذار الكسيحة التي تحدث عنها الرجل والتي تشابهت مع ما قاله الكيزان بخصوص الحساب الخاص للرئيس المخلوع.. كما ان الوالي وصف ما حدث بانه يندرج تحت بند تصفية الحسابات وتشويه الصورة (والله خجلت ليييك)..!!

* لا تزال قصة (سيدنا يوسف) تحاصر عقلي.. وبالتحديد مشهد مجموعة الكهنة الذين يعرف كل واحد منهم درجة الوهم التي يتعامل بها (كبيرهم اليخماو) ورغم ذلك يصرون على التسبيح بحمده ليل نهار رغم علمهم بانه موهوم، وهم يفعلون ذلك من باب الحرص على مصالحهم وما اكثر مثل تلك النوعية في زماننا الحالي..!!

* تخريمة اولى: لا ادري هل يا ترى ان رئيس المريخ الاسبق فهم ان قرار لجنة ازالة التمكين قد صدر بعد التشاور مع الحارس المصري عصام الحضري، ام ان للمحترف العاجي المعطوب مارسيال طرف في حيثياته..؟ افبدونا يا عالم لان كل شئ في هذا الزمن جائز ومحتمل ووارد..!!

* تخريمة ثانية: نكرر ماذكرناه من قبل: يا خوفي على المريخ من ما سيحدث في الايام المقبلة، وكل ما اتمناه ان لا تصدق توقعاتنا ويفقد الاحمر بريقه في الموسم المقبل، وربنا يستر ويجيب العواقب سليمة..!!

* تخريمة ثالثة: بيان الوالي الذي شجب فيه قرار لجنة ازالة التمكين حمل اعتراف صريح بان القطع المذكورة كانت تحت سيطرته لكنه باعها قبل عشر سنوات.. وكاد يكشف مكان انفاق عائدها..!!

حاجة اخيرة: اموت واعرف بس ناس (العارف عزو مستريح) رائهم شنو..؟!!