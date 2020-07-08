الخندقاوي.. بقلم حسن عمر خليفة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

(١)

مع (انخفاض) سقف المؤهلات المطلوبة لرئاسة الهلال باتت الرئاسة مطمعاً للكثيرين الذين لا يتطلب الأمر منهم كثير جهد، وحتى معيار (المال) للإنفاق على النادي لم يعد مطلوباً فيكفيك منه ما يمكّنك من (حشد) العضوية والصرف على مجموعة ممن يجمعهم الطبل وتفرقهم العصا.. في ظل هذه الظروف يصبح ظهور اسم صابر شريف الخندقاوي متّسقاً مع المرحلة (الحالية) التي يعيشها الهلال، ولن تكتمل الصورة للحديث عن هذا الرجل إلاّ بقراءة مقالات كتبها عبد الله القاضي وهي مقالات تكتسب أهميتها من جهتين، أولاهما إقامة الكاتب لفترة طويلة بالدوحة التي منها انطلق الخندقاوي وإلمامه الكبير بالوسط الرياضي (السوداني) في قطر بوجه عام والهلالي على وجه الخصوص، وثانيها معرفته الشخصية بصابر شريف ومؤهلاته ووزنه في سوق المال والأعمال ومقدار توافق ذلك مع ما يجعل منه اسماً مطروحاً لمرحلة ما بعد الكاردينال.

(٢)

أبرز ما قاله القاضي عن الخندقاوي أنه لم يعرف له قبل ٢٠١٤ (تاريخ) ظهوره في مجتمع الدوحة الرياضي ظهور في الساحة الهلالية ولا مساهمات خلال زيارات الهلال للدوحة، أما أخطر ما قاله القاضي فهو( فقد هالني ما رأيت من سيرة ذاتية لا أعلم هل الذي كتبها يخاف الله ؟! سيرة ذاتية ليس فيها غير اسمه هو الصحيح !!! لا المؤهلات صحيحة ولا الشركات صحيحة ولا شيء من ذلك صحيح إطلاقا وإذا علمنا أن الدكتوراه هي فخرية تمنح لمن يدفع فإن صديقي لا يملك حتى ثانوية عامة التي لم يكملها) والذي لفت نظري في رد للخندقاوي على مقالات القاضي منشور بموقع (كفر ووتر) أنه رد على كل ما ساقه الكاتب وقدم دفوعات بغض النظر عن صحتها ومنطقيتها، إلاّ في الجزء المتعلق بمؤهله الأكاديمي ولعل الرجل اكتفى (بالدال) المثيرة الجدل والتي تسبق اسمه كما (تسبق) اسم الكاردينال.

(٣)

في يوليو ٢٠١٧ قفز الخندقاوي بعد ظهور إعلامي مكثّف في (عالمي) الفن والرياضة فوق كل المراحل وأعلن ترشحه لرئاسة نادي الهلال مقدّماً برنامجاً انتخابياً ملخّصه (تحرير كيان الهلال من فاتورة الرأسمالية التي اقعدت النادي بالاعتماد على الإدارة الاحترافية والتسويق الرياضي، الى جانب تعضيد الوحدة الهلالية وتواصل الأجيال واستقطاب من خدم الهلال ليكون مَرجعيّة للمجلس مع التركيز على تفعيل دور روابط الهلال بدول المهجر لدفع ضريبة الانتماء) ولم يحصد الرجل سوى ٧ أصوات فقط لكنّه نجح في (تطبيع) فكرة قبوله كمرشح لرئاسة الهلال وهو أمر من شأنه إلغاء الكثير من الأسئلة إذا ما اعتزم معاودة الكرّة والترشح من جديد بمظنّة أن (مظلة) مرشح رئاسي (سابق) يمكن أن تشتّت الانتباه عن (اختلال) معايير رئاسة الهلال كواحد من أكبر المحفزات له ولموضوع مقالنا المقبل محمد عثمان الكوارتي كاسماء متداولة ولما لا نقول (محتملة) للجلوس على كرسي الحكم الأزرق.