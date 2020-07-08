شداد … دكتور ام دكتاتور ؟؟؟؟.. بقلم خالد سليمان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

• لا يعترف ( النرجسيون ) مطلقا ان لديهم حدود وان الآخرين منفصلون عنهم تماما وليسوا امتدادا لهم . فوجود الآخرين عندهم اما لتلبية احتياجاتهم

أو قد لا يوجد هؤلاء الآخرين فى حياتهم على الإطلاق …

• هذه الفئة من الناس لها توقعات غير

معقوله ولا مقبوله بمعامله تفضيلية خاصة يرون أنهم يستحقونها ويرون ان عدم الامتثال لتلك التوقعات هجوم على

تفوقهم ويعد مرتكب ذلك التعدى وتلك

الحماقة ( اخرقا ) أو ( جاهلا ) أو ( احمقا )

• من هؤلاء دكتور كمال شداد ففى ذهن الرجل لا توجد حدود بين الذات

والآخر فقد ظل الرجل دوما يحاول تامين الشعور بالتفوق فى مواجهة قدرات الآخرين باستخدام الازدراء والاستعلاء للتقليل من مكانة أولىك الناس وحينها طالعنا صادم الأوصاف

( كالفاقد التربوي ) و (مستودع الأمراض )….

• ترى الى متى تظل شخصية الدكتور

محل جدل … والى متى هى شخصية ( مستفزة ) و اكثر تمركزا حول ذاتها ؟؟؟؟ الى متى سيظل هو استغلالى

واستعلائى وابتزازى أيضا …؟؟؟

• اصر الرجل على عودة النشاط الرياضى

رغم الظروف المعلومة والخطر الذى يتهدد كل الناس بما فيهم شداد نفسه … هى تركيبة الرجل الغريبة … وهى زاتها مواقفه ( الشاذة ) وهى طريقته التى ( يتفرد ) و( يتفرس ) بها على من يرى انه اكثر تميزا منهم …

• لا ادرى فلسفة استاذ ( الفلسفة ) فى

اصراره ذاك وهو اكثر الناس علما انه بفعله ( الأخرق ) هذا قد يساهم فى موت الآلاف من البسطاء والغلابه والمساكين … الى متى سيعانى دكتاتور

الاتحاد من مشاكل التمييز بين الذات والآخرين ؟؟؟؟

• ما يعرفه كل الناس ان ما يقوله الرجل

يظل هو ( الصاح ) المطلق وما يقوله كل الناس .. أو ما ينص عليه القانون هو

( الخطا ) الصريح …

• فى الأخبار ان ( الحجاج ) مصر على تكملة الموسم الرياضى دون أسباب اقنع

بها الناس ودون اسباب أقنعت الرجل نفسه… انها ( الذات المتعالية ) وهى ( الغطرسة ) وهو العناد عوضا عن القانون الذى يدير به الدكتور اتحاده

الهزيل ….

وراج عن الرجل أيضا انه اكثر حرصا وإصرارا على تكملة الدورى بطريقة ( التجميع ) اي بإقامة كل المباريات فى الخرطوم … ويعجز المرء عن فهم ( المغزى ) فطالما كانت أو كان مرض ( كورونا ) مجرد ( نكته ) و ( مزحه ) وطالما كانت ارواح ( الخلق ) أرخص من

( كوم طماطم ) أو ( ربطة جرجير ) فى سوق ( الملجة ) فما سبب اللعب فى مدينة واحدة مما يهدر ويقضى على عدالة منافسة ينبغى ان تعامل كل الاندية فيها كما يعامل ( الهلال ) فيها …

• فريق له اكثر من سبعة مباريات خارج ملعبه من المتوقع جدا ان يخسر نصفها

كيف له ان يلعب تلك المباريات على ملعبه ؟؟ باي منطق كان هذا وبأي قانون ؟؟؟ وهل سيقبل المريخ الذى ادى

تلك المباريات خارج ملعبه وخسر هو الاخر معظمها بذلك ؟؟؟

• اعلم يقينا ان الرجل لو ركب ( رأسه ) كالمعتاد لن يثنيه عن ما يريد وزير أو قانون أو رىيس ناد ( كسيح ) …

• ترى ماذا سيفعل مجلس ( الخانعين ) المريخى أمام صلف وغرور ديكتاتور الاتحاد ؟؟؟؟ هل سيحنى له ظهر المريخ

كما اعتاد ؟؟؟؟ اغلب الظن انه سيفعل فقد فعلها قبل الان وشارك الرجل فى خصومته مع ناديه فى المحكمة الرياضية …

• بالعربي ( المسيخ ) جمال الوالى لم يكن اول من ( زل ) لسانه فقال قولته التى جعلت البعض يكتب ( متهكما )

فان كان ما قاله ( جمال الوالى ) يشين المريخ فكم هى جلطات ( كاردنالكم ) ؟؟؟

• كى تصبح ( سيدا ) ينبغى انت تعمل ( خادما ) فمن من ( بهوات المريخ ) خدم المريخ ؟؟؟؟