من زور توقيعات الهئية ؟؟؟.. بقلم قسم خالد

الخليج 365:

قال الخبر الذي تميزت به قوون في عدد الامس مايلي: كشف مصدر رفيع المستوى داخل الهيئة الاستشارية لمجلس ادارة نادي الهلال أن الهيئة دفعت بمذكرة للوزير الدكتور آدم كبير البشير رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بولاية الخرطوم تطالب بالتمديد لمجلس ادارة نادي الهلال الحالي بقيادة أشرف الكاردينال وأوضح المصدر (لقوون) أن المذكرة سُلمت للسيد الوزير قبل قرار لجنة ازالة التمكين والتي أنهت تكليف عدد من المسؤولين بولاية الخرطوم من ضمنهم رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وأشار المصدر أن أبرز الاسماء التي وقعت على المذكرة رئيس الهيئة الاستشارية مولانا احمد حسب الرسول ونائبه الخليفة مختار مكي الحنفي بجانب رئيس الهلال السابق الفريق اول ركن عبدالرحمن سر الختم والكابتن فوزي المرضي ومولانا عبدالله العاقب وعبدالعظيم سعد الله والمهندس التوم محمد يوسف وعصام حسين وعدد من منسوبي الهيئة بجانب بعض الأقطاب.. وبررت المذكرة المطالبة بالظروف الصحية التي تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا بجانب اقتراب التسجيلات وعدم جاهزية المجتمع الهلالي لتقديم البديل في هذه الظروف .. وكشفت المصادر ان الوزير لم يتسن له إتخاذ قرار بشأن المذكرة بسبب قرار لجنة ازالة التمكين بإنهاء تكليفه والذي تم مساء امس الاول.. فيما تجاهلت المذكرة التي يتزعمها رئيس الهيئة الاستشارية ونائبه الاتحاد السوداني لكرة القدم حيث اقتصرت المذكرة على السلطة ممثلة في المجلس الاعلى للشباب والرياضة بولاية الخرطوم بإعتباره أنه يملك القرار بموجب قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 2017 والنظام الاساسي لنادي الهلال لسنة 2008 حسب مصدرنا.. ويتوقع ان تشهد الساعات القادمة المزيد من التفاصيل والمعلومات حول هذا الموضوع… انتهى الخبر ، وتعليقا على ماورد في المذكرة اعتقد ان هئية (الخديوي ) الاستشارية تاخرت كثيرا في هذه الخطوة ، بل ان مجتمع الهلال اندهش حد الاندهاش لتاخر الهئية في تلك الخطوة خلفا لما كان يحدث في الماضي حينما كانت الهئية لا تنتظر اكثر من ساعة واحدة فقط لتدعو عضويتها للانعقاد عندما يلم الخطب بالسيد الخديوي .

صباح امس اتصل بي الاخ الحبيب التوم محمد يوسف احد اهل الهلال الكبار ، عاتبا على نشر هذا الخبر ، فقلت له يا عزيزي ربما تم تغيبك عن الامر ، وربما تبرع احدهم بالتوقيع بديلا عنك في تلك المذكرة التيس سلمت لرئيس المجلس الاعلى السابق ، واصر ان هذا الخبر غير صحيح فقلت له سنقوم بنشر المذكرة والموقعين عليها ، وزدته من الشعر بيت حينما اكدت له ان المذكرة سبقها اتصال تلفوني بالسيد الوزير ، قلت له اسأل رئيس الهئية ، او ثاني اثنين اعدا هذه المذكرة ، وحينما عاد الي مجددا اكد على صحة الخبر الذي قمنا بنشره وطلب مني تصحيحا للامر بانه لم يوقع على تلك المذكرة وتم التوقيع انابة عنه .

تزوير توقيع الافراد في تلك الهئية ينم عن فكر ضحل ، ومحاولة لارضاء الخديوي باي ثمن وباي طريقة ، ليس المهم عندهم الحقيقة ، كل ما يهمهم ان يتم التمديد للخديوي بدعوى ان الهلال (الكبير) لا توجد فيه الان شخصية قادرة على قيادته ، وهو طعن مبطن في قدراتهم ، لان من يصل درجة (مستشار) الطبيعي ان يكون مؤهلا للقيادة لكنهم هاهم الان يعترفون بان الهلال الان لا توجد به شخصية قادرة على قيادته ، ناسيين او متناسين لا ادري القدرات البشرية الكبيرة لاهل الهلال ، لا ارغب في تحديد اسم بعينه لكن هناك اسماء كثر قادرة على ادارة دولة الهلال لكنهم للاسف لا يرون ابعد من الخديوي ، وتلك هي مشكلتهم.

اخيرا اخيرا ..!

وعلمت ايضا من الاخ التوم ان الخليفة مختار مكي هو الاخر لا علم له بتلك المذكرة بل ولم يوقع عليها هو الاخر ، وبالتالي فان تزويرا حدث في تلك المذكرة ليقفذ سؤال الي الذهن ، من زور التوقيع ، وماهي مصلحته في بقاء الخديوي رئيسا للهلال عبر التمديد ، لان الذي زور على يقين تام ان الوزير اذا قام بالتمديد للخديوي ونجح الاخير في عقد الجمعية العمومية لنادي الهلال واجاز ذاك النظام الاساسي الذي يكرس لبقاءه رئيسا للهلال مدى الحياة يكون من زور وصل الي مبتغاه الذي سعى اليه .

وربما نفى اخرين التوقيع على على قرار ما فعل التوم محمد يوسف والخليفة مختار مكي ، وبالتالي على اهل الهلال البحث عن اصحاب المصلحة في بقاء الخديوي عبر التمديد رئيسا للهلال ؟

اخيرا اخيرا ..!

الان تكشفت كل الحقائق ، المذكرة قدمت ، ومن قدمها همه بقاء الخديوي رئيسا للهلال ، ولم يكن الهلال في باله ، همه ارضاء الخديوي ، همه مصلحته ، بدليل ان كل اهل الهلال على قناعة تامة بان الخديوي تعتبر فترته في الهلال هي الاسواء .

ان كان الذين اعدوا المذكرة ، وقاموا بصياغتها ، وزوروا توقيعات بعض الاعضاء دون علمهم ، لو كانوا على ثقة بقدرات الخديوي كان عليهم الانتظار حتى قيام الجمعية العمومية لاختيار المجلس ، فان فاز مرحبا به ، وان غادر بامر الجماهير فهذا ما يخافون منه .

نواصل .

اذهبوا فانتم الطلقاء