الخرطوم: من حق المخابز التجارية البيع للجمهور

الخليج 365 :
أكد د. أبوبكر محمد نور مدير عام وزارة الصناعة والتجارة بولاية الخرطوم استمرار انتاج الخبز المدعوم دون تغيير في السعر، إلى جانب الخبز التجاري الذي يستهدف الفنادق والمطاعم والكافتريات بالولاية. وأوضح في حديثه لبرنامج (كالآتي) الذي يقدمه الاستاذ عمار شيلا بقناة النيل الأزرق انه صدر قرار من الولاية بالسماح للمخابز بإنتاج خبز تجاري، وفق شروط وإجراءات للترخيص وتحديد المناطق التي تعمل فيها ممثلة في الأسواق والمناطق الصناعية، مشيرا إلى أن المخابز داخل الأحياء السكنية هي خارج نطاق الخبز التجاري، كما أنه من حق المخابز التجارية البيع للجمهور. واكد مراقبة الوزارة، ومباحث التموين ولجان الخدمات والتغيير بالأحياء لأداء المخابز للحد من التجاوزات.
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