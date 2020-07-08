الخرطوم .. سخط وحيرة وخيبة من اوروبا

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

فى الوقت الذى تفاخر فيه الحكومة بنجاح مؤتمر برلين وما اسمته انفتاح البلد على المجتمع الدولى وعودتها الى التعاون معه والاعتراف بها ، وقول الحكومة وبعض مؤيديها ان الامر ناظر بالاساس الى هذه الزاوية وليس حجم الدعم المادى القادم الى البلد ، بعد كل هذه الفرحة بما سمى بنجاح مؤتمر برلين جاء التصريح الاوروبى بالعجز عن فعل شيء مع امريكا لحملها على رفع العقوبات عن الحكومة السودانية وازالة اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للارهاب ، نقول جاء هذا الموقف الاوروبى صادما للحكومة السودانية وقد أثارت التصريحات الاوروبية هذه سخط الحكومة وحيرتها فى نفس الوقت ، سخطها من ما اعتبرته خذلانا اوروبيا غير متوقع احبط الخرطوم ودفعها للتفكير فى السبب الذى يجعل اوروبا تتعامل معها بهذه الطريقة ، وايضا حيرة ترسخت لدى الحكومة من الكيفية التى يمكن ان تخاطب بها شعبها وهى التى تفاخرت قبل اسبوعين بنجاحها فى كسر عزلة السودان وعودته رقما مهما فى المجتمع الدولى .

ايضا تخشى الحكومة من تأثير موقف اوروبا هذا على استجلاب الدعم والتبرعات التى تم الاعلان عنها فى مؤتمر برلين خاصة وإن الاوروبيين تحدثوا عن صعوبات جمة تعترض سبيل التواصل السلس فى هذا الجانب بسبب العقوبات الأمريكية ، وقال الاوروبيون ان ايصال المبالغ التى تعهد بها الداعمون قد يستغرق مدة من الزمن أقلها عام ، وهذا الكلام ازعج الحكومة وزاد من خيبتها وهى التى كانت تنتظر على آحر من الجمر ان تصلها هذه المبالغ الاوروبية لعلها تسهم فى تخفيف الضغوط العصيبة التى تعيشها الحكومة بسبب التدهور الاقتصادى المريع والعجز الكبير عن تقديم الخدمات الاساسية وتوفيرها فاضحت البلد تعيش ازمات متلاحقة فى الوقود والدقيق وغلاء طاحن اتعب الناس وشح فى الدواء ، كل هذه الازمات المتلاحقة كانت الحكومة تؤمل فى تخفيفها ولو مؤقتا بالدعم الاوروبى لكن خاب الامل فى الاوروبيين وعاشت الخرطوم فى اليومين السابقين شعورا مزيجا بين الغضب والحيرة واصبحت الان لاتدرى ماذا تفعل وكيف تواجه ازمات البلد المتلاحقة ، ومما يزيد فى سخط الحكومة ان قائمة الشامتين فيها ازدادت وتوسعت ولم تعد تقتصر على من يوصفون بانهم المستفيدون من النظام البائد اذ ان تساؤل بعض مؤيدى الحكومة هل يعنى هذا الموقف الاوروبى تخليا عن حمدوك وحكومته ام هو إعلان فشل لمؤتمر برلين ، هذه التساؤلات تزيد من خيبة الحكومة وحيرتها.