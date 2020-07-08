المتحدة للماشية: ممارسات النظام البائد أثرت علي الصادرات والعائدات

أكد الأستاذ خالد علي محمد خير مدير المؤسسة المتحدة للماشية، مقرر شعبة مصدري الماشية السابق أن الممارسات الخاطئة وعدم الإهتمام من النظام البائد أثر على صادرات وعائدات الثروة الحيوانية.

وقال في بيان صحفي بحسب (سونا)، إن صادرات الثروة الحيوانية إلى مصر تفتقد إلى بروتوكول واضح ينظم التعامل التجاري حيث تنشط عمليات التهريب، منوها إلى ان هناك عدم شفافية في إرجاع عائدات الصادر من قبل بعض الشركات الأمنية الحكومية.

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واوضح خالد أن فاقد العائد من الثروة الحيوانية للسعودية في الفترة من 2010- 2020 بلغ مليار و642 ألف و814 دولار، فيما بلغ فاقد التهريب (ضأن وابل) 3 مليار و850 ألف دولار، وبلغ خسائر رجوع البواخر 704 مليار جنيه سوداني، وبلغ فاقد فروقات وزن 7 مليارات و867 ألف و520 دولار.

وأكد خالد علي أهمية مراجعة سياسة البنك المركزي في مجال التعاقدات الآجلة ووقف ممارسة التلاعب في الوثائق من قبل البنوك التجارية وشركات التأمين، مطالباً بإحكام التنسيق بين الأجهزة الحكومية والجهات المختصة بالصادر والعائد، وضبط السياسات في مجال التعاقدات الآجلة.

ودعا خالد إلى إنشاء الغرفة المركزية للمصدرين، واعتماد نظام الماركة الواحدة لكل مصدر وإنشاء المعمل المركزي ببورتسودان، واعتماد نظام المحفظة في تمويل عمليات الصادر الآجلة إضافة إلى دعم سلطات مكافحة التهريب وتخصيص نسبة لكل ضبطية مهربة.

وطالب مدير المؤسسة المتحدة للماشية باعتماد نظام النافذة الواحدة لضبط الرسوم المتعددة وربط الجهات ذات الصلة عبر شبكة واحدة تسهيلاً لإجراءات الصادر بجانب تشكيل لجان لمراجعة كل عمليات الصادر للأعوام السابقة واسترداد الحصائل.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)