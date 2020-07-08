تكليف عبد الرحمن حسن عبد الرحمن مديراً لشركة (سودامين) للتعدين

التاريخ: 08-يوليو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة أصدر وزير الطاقة والتعدين عادل علي ابراهيم، قرارا بتكليف المهندس عبد الرحمن حسن عبد الرحمن بتسيير أعباء شركة سودامين مديراً عاماً لها. وفي ذات القرار أنهى الوزير تكليف جيولوجي مستشار عادل عثمان الرشيد من مهام مدير شركة سودامين. Advertisements وطالب الوزير وفق القرار بأن تتم إجراءات التسليم والتسلم خلال فترة أقصاها (72) ساعة من تاريخ صدور القرار، مطالباً بحسب صحيفة السوداني، وزارة الطاقة والتعدين وشركة (سودامين) والجهات المختصة الأخرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار. يذكر أن المهندس عبد الرحمن حسن عبد الرحمن كان يشغل منصب مدير إدارة المشروعات بشركة سودامين المحدودة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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