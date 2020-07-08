الري: تامين ري 64 ألف فدان بالسوكي الزراعية

اعلن مدير عام هيئة السوكي الزراعية المهندس احمد التجاني محمد خير، عن زراعة 64 ألف فدان في العروة الصيفية، منها 30 ألف فدان قطن و30 الف فدان ذرة و2 ألف فدان فول صويا و2 ألف فدان خضروات،وكشف عن الشروع فعلياً في زراعة 16 ألف فدان قطن و10 آلاف فدان ذرة منذ مطلع يونيو الماضي، وأكد مدير المشروع توفير مياه الري واسهامها في تأسيس المحاصيل بصورة جيدة مقارنة بالموسم الماضي في ذات التوقيت، مثمناً الجهود التي تبذلها وزارة الري في استمرار عمليات الصيانة والتشغيل لطلمبات السوكي، واشار الى وصول الاسبيرات المطلوبة للطلمبة الثالثة لتامين مياه الري للعروة الصفية هذا الموسم.

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بدوره، اكد مدير ادارة الطلمبات والشفاطات بوزارة الري والموارد المائية المهندس جمال الغالي ، حرص ادارته على استمرار عمليات الصيانة والتشغيل وتركيب الاسبيرات اللازمة بمحطة طلمبات السوكي، وأعلن عن وصول الاسبيرات المطلوبة لتشغيل الطلمبة الثالثة لتعمل بجانب طلمبتين لتأمين مياه الري لـ 64 الف فدان في العروة الصيفية، وطمأن المزارعين وأهالي ولاية سنار بكفاءة الطلمبات التي تعمل بطاقتها القصوى لري المساحة المقترحة، وقال بحسب صحيفة السوداني، إن ادارته نجحت في تاهيل الطلمبات بخبرة سودانية، بعد غياب وفد نمساوي مكلف بعمليات الصيانة، بسبب الحظر المفروض نتيجة جائحة كورونا مما وفر على الدولة مبلغ 23 الف يورو.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)