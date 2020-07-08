امتحانات الأساس كل الظروف ضد التلاميذ

يستعد تلاميذ الصف الثامن بمرحلة الأساس لامتحانات الشهادة وذلك في ظروف أقل ما يمكن أن عنها انها (بالغة التعقيد ).

عام دراسي عنوانه عدم الاستقرار

لقد تميز العام الدراسي بعدم الاستقرار وذلك للظروف السياسية التي مرت بها البلاد وبعد انتصار الثورة وتشكيل الحكومة الانتقالية كانت جائحة كورونا تتربص بالجميع لتحرم التلاميذ من إكمال عامهم الدراسي والجلوس للامتحانات ، بل دخلوا في إجازة طويلة حتما ستؤثر سلبا على تركيزهم وذلك لأن معظم الأسر لم تتمكن من السيطرة على أبناءها إبان فترة تعطيل الدراسة وتأجيل موعد الامتحانات …

التهيئة النفسية مهمة

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لقد تقرر أن يجلس تلاميذ مرحلة الأساس بولاية الخرطوم لامتحانات الشهادة الصغرى يوم الأحد القادم 12 يوليو وهو ما يتطلب من أسر التلاميذ وإدارات المدارس بذل أكبر جهد من أجل تهيئة التلاميذ ودعمهم معنويا ونفسيا حتى تزداد ثقتهم بأنفسهم قبل بدء الامتحانات …

وهنا لابد أن يبتعد الجميع عن سياسة (الضغط على التلاميذ) لأن ذلك بحسب خبراء في علم النفس ربما يؤدى إلى نتائج عكسية…

الكهرباء هاجس وقلق

من أكثر العوامل التي تشكل قلقا وهاجسا للتلاميذ وأسرهم في هذه الأيام هي عدم استقرار التيار الكهرباء بجميع إحياء العاصمة في برمجة غير مسبوقة تجعل انقطاع التيار الكهربائي يستمر 10 ساعات متصلة وهو وضع يجعل من الصعب على التلاميذ

استذكار دروسهم والقيام بعملية المراجعة والاستعداد للامتحانات وهو أمر خطير يهدد مستقبل هؤلاء الصغار …

تقرير: الزبير سعيد

صحيفة أول النهار