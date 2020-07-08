وقفة احتجاجية لعمال مياه ولاية الخرطوم الخميس

التاريخ: 08-يوليو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة Advertisements ينفذ عمال قطاع الهيئة القومية لمياه المدن بولاية الخرطوم في الثانية عشرة من ظهر غد (الخميس) وقفة احتجاجية أمام رئاسة هيئة مياه المدن بالولاية. وقال عمال بسب صحيفة آخر لحظة، إن الوقفة تجئ بسبب عدم صرف العمال مرتباتهم منذ ثلاثة أشهر. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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