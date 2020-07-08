التاريخ: 08-يوليو-2020
0 مشاهدة
شرعت الهيئة القومية للطرق والجسور في صيانة طريق الخرطوم – كوستي – تندلتي في إطار استعداداتها لموسم الخريف.
وقال مدير قطاع الخرطوم المهندس الرشيد أحمد حامد العربي، إن الصيانة بدأت بالنظافة في بعض الكباري من أجل تصريف مياه الخريف، بعدها تم ردم الحفر بالخلطة الاسفلتية الساخنة.
وأكد أن نسبة الصيانة في القطاع بلغت (93%) وتبقت (7%)، وقال إن من أبرز معوقات العمل ندرة الجازولين وجائحة (كورونا) وكان لهما الأثر الكبير في تأخير عملية الصيانة.
وأوضح الرشيد بحسب صحيفة الصيحة، أن البداية من اتجاه ربك – الكوة، وأن برنامج الصيانة ينتهي خلال (20) يوماً للصيانة العادية، وأكد أن العمل يمضي في ظروف استثنائية.
وأشار إلى أن قطاع كوستي – تندلتي بطول (93) كلم اكتملت الصيانة فيه بنسبة (98%) بجملة خلطة أسفلتية بلغت حوالي (450) طن.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بدء صيانة طريق الخرطوم – كوستي – تندلتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.