بدء صيانة طريق الخرطوم – كوستي – تندلتي

شرعت الهيئة القومية للطرق والجسور في صيانة طريق الخرطوم – كوستي – تندلتي في إطار استعداداتها لموسم الخريف.

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وقال مدير قطاع الخرطوم المهندس الرشيد أحمد حامد العربي، إن الصيانة بدأت بالنظافة في بعض الكباري من أجل تصريف مياه الخريف، بعدها تم ردم الحفر بالخلطة الاسفلتية الساخنة.

وأكد أن نسبة الصيانة في القطاع بلغت (93%) وتبقت (7%)، وقال إن من أبرز معوقات العمل ندرة الجازولين وجائحة (كورونا) وكان لهما الأثر الكبير في تأخير عملية الصيانة.

وأوضح الرشيد بحسب صحيفة الصيحة، أن البداية من اتجاه ربك – الكوة، وأن برنامج الصيانة ينتهي خلال (20) يوماً للصيانة العادية، وأكد أن العمل يمضي في ظروف استثنائية.

وأشار إلى أن قطاع كوستي – تندلتي بطول (93) كلم اكتملت الصيانة فيه بنسبة (98%) بجملة خلطة أسفلتية بلغت حوالي (450) طن.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)