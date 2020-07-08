بالصورة ..”كازادي” رئيسة نادي فيتا كلوب الجديدة تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
اختار نادي فيتا كلوب الكونغولي رئيسه الجديد بعد تنحي الجنرال غابرييل أميسي، عن منصبه في مايو الماضي، بعد 13 سنة قضاها في إدارة شؤون النادي المُتوج بلقب العصبة الأفريقية 1973.وبعد إجراء الانتخابات، أمس ، اختيرت “أول سيدة” لرئاسة النادي الكونغولي، وهي المحامية “بستين كازادي” (57 عامًا).وتعد هذه المرة الأولى التي تتولى فيها “سيدة” قيادة أحد أكبر الأندية الأفريقية.وتفوقت “كازادي” في سباق رئاسة نادي فيتا كلوب على الرجل السياسي المعروف في الكونغو الديمقراطية، أوجين ديومي ندونغالايُذكر أن فيتا كلوب تأسس عام 1935، وفي عمر النادي حاليًا 85 سنة.
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