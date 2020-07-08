الخليج 365 :
دخل مزارعو القطاع المطري بولاية النيل الابيض في اعتصام بمدينة كوستي للمطالبة بتوفير مدخلات الإنتاج للموسم الحالي وحل تجمع المزارعين وعقد مؤتمر لمزارعي الولاية مع تصحيح المسار في وزارة الزراعة ورد حقوق المزارعين كاملة غير منقوصة.
وطالب الهادي ابوراية رئيس اللجنة السياسية بقوى إعلان الحرية والتغيير بالنيل الأبيض في كلمة له امام المعتصمين بمباني وزارة الإنتاج بكوستي، طالب بضرورة إكمال هياكل السلطة الانتقالية وتعيين والي مدني لحل المشاكل التي تمر بها الولاية على أن يكون من أبناء الولاية لمعرفته بالمشاكل والمعوقات في الولاية.
وطالب ابوراية ايضا بقيام مؤتمر اقتصادي لوضع حلول جذرية للمشاكل الاقتصادية التي تمر بها البلاد جراء الدمار الذي لحق بها خلال ثلاثة عقود من حكم النظام البائد .
كانت هذه تفاصيل خبر إعتصام مزارعي القطاع المطري بولاية النيل الابيض بمدينة كوستي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.