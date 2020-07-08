إعتصام مزارعي القطاع المطري بولاية النيل الابيض بمدينة كوستي

الخليج 365 :

دخل مزارعو القطاع المطري بولاية النيل الابيض في اعتصام بمدينة كوستي للمطالبة بتوفير مدخلات الإنتاج للموسم الحالي وحل تجمع المزارعين وعقد مؤتمر لمزارعي الولاية مع تصحيح المسار في وزارة الزراعة ورد حقوق المزارعين كاملة غير منقوصة.

وطالب الهادي ابوراية رئيس اللجنة السياسية بقوى إعلان الحرية والتغيير بالنيل الأبيض في كلمة له امام المعتصمين بمباني وزارة الإنتاج بكوستي، طالب بضرورة إكمال هياكل السلطة الانتقالية وتعيين والي مدني لحل المشاكل التي تمر بها الولاية على أن يكون من أبناء الولاية لمعرفته بالمشاكل والمعوقات في الولاية.

وطالب ابوراية ايضا بقيام مؤتمر اقتصادي لوضع حلول جذرية للمشاكل الاقتصادية التي تمر بها البلاد جراء الدمار الذي لحق بها خلال ثلاثة عقود من حكم النظام البائد .