37 ألف طالب سعودي مهددون بالترحيل من أمريكا.. لهذا السبب!!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلنت إدارة الهجرة الأمريكية، أن مئات آلاف الطلاب الأجانب مهددون بالترحيل من الولايات المتحدة الأمريكية، بينهم قرابة 37 ألف طالب سعودي.
ونقلت شبكة “سي أن أن” الأمريكية عن الإدارة بأن الطلاب الدوليين سيتعين عليهم مغادرة البلاد، أو مواجهة الترحيل، إذا قررت جامعاتهم التحول إلى التعليم عن بعد.
ولفتت إلى أن عدد الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة يزيد على مليون طالب، الرقم الأكبر منهم من نصيب الصين، ثم الهند في المركز الثاني.
يذكر أن عددا من المؤسسات التعليمية قررت متابعة الدراسة عن بعد في الولايات المتحدة ودول العالم بسبب فيروس كورونا.
ذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء أن عدد حالات الإصابة المسجلة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بلغ مليونين و932596 حالة بزيادة 46329 حالة على الحصر السابق وقالت إن عدد حالات الوفاة ارتفع 322 حالة مما رفع الإجمالي إلى 130133 حالة.
وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن هذا الإحصاء يسجل حالات الإصابة والوفاة بكوفيد-19 حتى الساعة الرابعة من مساء الثلاثاء.
ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة إجمالي عدد الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.
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