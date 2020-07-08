السيد نصر الله يهاجم أمريكا بشدة ويتهمها بخنق وحصار لبنان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

هاجم الأمين العام لـ”حزب الله” اللبناني، حسن نصر الله، الثلاثاء، أمريكا، واتهمها بأنها تخنق وتحصار لبنان، الذي يعيش أزمة اقتصادية غير مسبوقة.

وقال نصر الله إن “السياسة التي تتبعها الولايات المتحدة تجاه لبنان الآن، هي سياسة تضييق الخناق والحصار والعقوبات”، مضيفا أن “هذه السياسة ستقوي حزب الله.. وستدفع جميع اللبنانيين إلى محورنا”، وفق قوله.

جاء ذلك في كلمة متلفزة بثتها فضائيات محلية، قال فيها: “لسنا عقبة أن تأتي أمريكا لتساعد لبنان، والحديث عن التوجه شرقا (نحو إيران) لا يعني الانقطاع عن بقية العالم”.

وأوضح نصر الله: “البعض يظهر الموضوع وكأننا نريد أن ندخل لبنان في محاور، ولكننا لا نريد قطع الأوكسجين عن أحد، ونضع كل اعتباراتنا جانبا ليعبر لبنان هذه المرحلة الصعبة”.

ولفت إلى أن “كيفية منع الانهيار والجوع عنوان يجب أن نضعه هدفا، وأية دولة في العالم لديها استعداد لمساعدة لبنان يجب الانفتاح عليها وطرق بابها”.

وتابع: “دعواتنا للتوجه شرقا لا تعني أن ندير ظهرنا للغرب، ونحن مع التعاون مع أي دولة ما عدا إسرائيل”.