الرئيس الجزائري يتخذ مجموعة من القرارات المهمة لإنعاش الاقتصاد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

خلص اجتماع حكومي ترأسه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمس الثلاثاء، والذي خصص لوضع خطة لإنعاش الاقتصاد، إلى مجموعة قرارات “ستنعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الجزائري”.

وفيما يلي لائحة بأبرز التعليمات والقرارات التي خلص إليها الاجتماع:

– أعطى الرئيس تبون تعليمات مفصلة لكل قطاع للقيام بإصلاحات هيكلية ضمن السياسة العامة للحكومة تسمح بالاستغلال الأنجع والشفاف للقدرات والثروات الطبيعية الوطنية كاملة، بدءا بالمناجم التي تزخر بها الجزائر.

– أمر الرئيس الجزائري بالشروع في استغلال منجمي غار جبيلات للحديد في ولاية تندوف، وواد أمزور للزنك في ولاية بجاية.

– دعا تبون لتغيير الذهنيات وإطلاق المبادرات وتحريرها من القيود البيروقراطية، ومراجعة النصوص القانونية الحالية أو تكييفها بروح واقعية تنطلق من المنطق الاقتصادي بدل الممارسات الآنية.

– ألح الرئيس على ضرورة إيجاد قيمة مضافة وراء كل مشروع.

– أمر بزيادة الإيرادات بتشجيع الإنتاج الوطني، وتعميم الرقمنة، وتشديد محاربة التهرب الضريبي والتبذير والفواتير المضخمة.

– دعا الرئيس إلى التصدي بقوة إلى المال الفاسد الذي يحاول أصحابه استعماله لعرقلة عملية التغيير الجذري التي انطلقت في 12 ديسمبر الماضي.

RT