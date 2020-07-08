جو بايدن يتعهد بإعادة بلاده إلى منظمة الصحة العالمية حال انتخابه رئيسا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلن المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020 جو بايدن، أنه سيلغي في حال فوزه قرار سحب عضوية الولايات المتحدة في منظمة الصحة العالمية الذي اتخذه دونالد ترامب.
وكتب بايدن على حسابه في “تويتر” الثلاثاء: “الأمريكيون أكثر أمانا عندما تشارك أمريكا في تعزيز الصحة العالمية. في اليوم الأول من رئاستي، سألتحق مجددا بمنظمة الصحة العالميّة وأعيد تأكيد ريادتنا العالمية”.
ويأتي تصريح بايدن في أعقاب إعلان الأمم المتحدة أن الولايات المتحدة أبلغت أمينها العام أنطونيو غوتيريش رسميا بانسحابها من منظمة الصحة العالمية.
RT
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