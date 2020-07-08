شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
كشفت تحقيقات نيابة البساتين الجزئية في مصر تفاصيل واقعة إقدام الممثلة الشابة عبير بيبرس، على قتل زوجها بقطعة زجاج فى مشاجرة بينهما داخل شقتهما بسبب خلافات زوجية بنطاق دائرة القسم.
وأضافت التحقيقات، أن المتهمة أقدمت على جريمتها بسبب ضرب الضحية المتكرر لها قائلة: “كان بيستفزني ويضربني وهو عايش كل يوم على أي حاجة”، مضيفة أن “زوجها حتى بعد وفاته تسبب في دخولها السجن”.
وكانت الشرطة انتقلت على الفور إلى مسكن عبير وزوجها في منطقة البساتين بشمالي القاهرة فور تلقيها بلاغاً بوجود متوفى بأحد المنازل، مؤكدة أن المتهة أقدمت على قتل زوجها بقطعة زجاج داخل شقتهما بسبب خلافات زوجية.
يشار إلى أن عبير بيبرس 29 عاما، شاركت في عدة أعمال أبرزها مسلسل “ألسع وفلسع” و” “شلة نصابين”.
كانت هذه تفاصيل خبر ممثلة مصرية مشهورة تقتل زوجها لأنه إستفزها… والسلطات الأمنية تتحرك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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