وساطة جوبا تعلن عن توقيع اتفاق السلام بين الحكومة الإنتقالية والجبهة الثورية خلال اسبوع

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت وساطة دولة جنوب السُودان،في مفاوضات السلام في السُودان،أن التوقيع على إتفاق السلام بين الحِكومة الإنتقالية،والجبهة الثورية السودانية،سيتم خلال إسبوع.

وإختتم توت قلواك رئيس فريق الوساطة الجنوبية المستشار الأمنى لرئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكيرميارديت،”الثلاثاء” زيارته للبلاد التي بحث خلالها عدداََ من القضايا العالقة فى محادثات السلام السودانية.

وأكد توت قلواك في تصريح صحفي بالمطار، أن وفد الحكومة لمفاوضات السلام ووفد الجبهة الثورية توصلا لاتفاق حول القضايا العالقة التى لم يتمكن الطرفان من حسمها خلال المفاوضات فى جوبا لتوقفها بسبب جائحة كورونا.

مشيراََ إلى أن المتبقي من هذه القضايا قضية واحدة تتعلق بنسب مشاركة الجبهة الثورية فى المجلس التشريعي،مؤكداََ أن هذه القضية، والتى وصفها “بالبسيطة” لن تؤثر على مسار اتفاق السلام.

وأوضح قلواك أن زيارة الوفد للخرطوم هدفت للتواصل مع قيادة الحكومة الانتقالية والجهات الأخرى ذات الصلة بقضية السلام من أجل التوصل لاتفاق حول عدد من القضايا العالقة.

وقال أنه سينقل النتائج المبشرة التى توصلت لها أطراف السلام فى الخرطوم للرئيس سلفاكير ميارديت راعى عملية السلام السودانية ليتمكن من تقديم الدعوة لرصفائه الرؤساء لحضور احتفالات التوقيع على إتفاق السلام بين الأطراف السودانية فى جوبا خلال فترة اسبوع.