وازرة “الري المصرية”: تصريحات آبي أحمد عن ملء سد النهضة تخالف كل التعهدات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

علق المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية المصرية المهندس محمد السباعي، على تصريحات رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، التي تحدث فيها عن ملء سد النهضة دون الإضرار بمصر، معتبرا أنها تخالف كل التعهدات التي يجري التفاوض عليها في الفترة الحالية.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم” على فضائية “الحياة”، مساء الثلاثاء، قال فيها: “مصر حاليا في فترة من المفاوضات التي بدأت منذ 4 أيام برعاية أفريقية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، بناء على دعوة وجهت من رئيس دولة جنوب أفريقيا باعتباره رئيس الاتحاد الأفريقي”.

وتابع: “كما هو معروف، فإن مصر تتخذ كل الطرق لتقريب وجهات النظر والحلول السلمية”، مشيرا إلى أنه “لم يتم الانتهاء بشكل نهائي من بناء سد النهضة”.

وقال المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية المصرية: “لا مبرر للجانب الإثيوبي بأي شكل من الأشكال في قضية ملء سد النهضة”، مضيفا: “مصر قضت أكثر من 40 ساعة في جلسات التفاوض مع الجانب الإثيوبي، طبقا لمخرجات القمة المصغرة يوم 26 يونيو/ حزيران بوجود رؤساء الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان”.