اللجنة العليا للطوارئ الصحية: فتح مطار الخرطوم جزئياً

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت اللجنة العليا للطوارئ الصحية، تخفيف اجراءات الطوارئ الصحية بالبلاد إعتباراً من الاربعاء، على أن يبدأ حظر التجوال من الساعة السادسة مساءا وحتى الخامسة صباحاً يومياً، مع رصد ومتابعة الوضع الصحي بشكل دقيق تحسبا لأي تداعيات سالبة، وأن تكون الحركة لذوي الإستثناءات المسموح بها فقط.

وتلا وزير الثقافة والاعلام فيصل محمد صالح، بيان اللجنة في منبر (سونا) مساء الثلاثاء بحضور عضو المجلس السيادي، الرئيس المناوب للجنة الطوارئ الصحية البروفيسور صديق تاور.

ووجه البيان جميع المؤسسات بتهيئة بيئة العمل بما يتوافق وحالة الطوارئ الصحية؛ ووضع البروتوكولات والموجهات وتوفير المعينات الطبية التي تضمن الحد من انتقال المرض وانتشاره في محيط العمل. ودعا الوزارات والمصالح الحكومية والمصانع والشركات بتحديد النسب المعقولة من العاملين لتسيير العمل بما لا يتجاوز (50%) كمرحلة أولى لاستئناف العمل تدريجيا، مع الالتزام بالشروط الصحية التي تمنع انشار الوباء، وأشار الى فتح المطار جزئيا وفق اشتراطات وخطط ستكشف عنها سلطة الطيران المدني لاحقاً.

وأوضح أن حركة نقل المسافرين ستكون معلقة من وإلى ولاية الخرطوم إلى حين استجلاء الموقف الصحي بشكل يضمن سلامة المواطني، ووجه غرفة النقل للتواصل مع وزارة البنى التحتية والنقل للاتفاق على التدابير اللازمة لعبور المرحلة الحالية من الطوارئ الصحية بسلام.

وبشأن العالقين في البلدان الاخرى، أوضح البيان أنه تم اجلاء أكثر من (10) آلاف من السودانيين العالقين بالخارج خلال الاسابيع الماضية؛ مع جدولة للراغبين في العودة من غير العالقين، مع مراعاة فتح المعابر والمطارات وقدرة المواعين الطبية المحلية على القيام بالإجراءات الصحية الضرورية المتعلقة بالجائحة، وحذر ضعاف النفوس وسماسرة الأزمات الذين يستغلون ظروف المواطنين للكسب الرخيص خاصة وأن المعابر لاتزال مغلقة.

ودعا البيان المواطنين لعدم الاستهانة بالوباء واتخاذ التدابير التحوطية للوقاية من المرض ولبس الكمامات والتعقيم وغيرها من التوجيهات التي تنصح بها السلطات الصحية.