الجهاز الفني لمنتخب السودان الأول يقدم 3 مقترحات لإستئناف التدريبات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

وضع الجهاز الفني لمنتخب السودان الأول، 3 مقترحات على منضدة رئيس لجنة المنتخبات الدكتور حسن برقو، وذلك خلال اجتماع الثلاثاء الذي جمع بين الدكتور برقو والطاقم الوطني لكل المنتخبات.

وكان اجتماع قد انعقد السبت الماضي بين الطاقم الفني الوطني لمنتخبات السودان ولجنة المنتخبات، وقد تمخض عنه تقديم مقترحات حول كيفية استئناف الإعداد بعد قرار الاتحاد السوداني بعودة النشاط واستكمال الموسم.

وجاء المقترح الأول، بأن يبدأ الإعداد كما هو مقرر له منتصف يوليو/تموز الجاري، والثاني استقطاع فترة لا تقل عن 10 أيام من برمجة مباريات الدوري الممتاز، بينما تحدث المقترح الثالث عن استئناف إعداد المنتخب بعد نهاية الدوري.

ويرتبط المقترحان الآخيران بوضع في الحسبان برمجة مفاجئة لمباريات منتخب السودان، قد تصدر من الاتحادين الدولي “فيفا” والإفريقي “كاف” لاستحقاقات المنتخب بعد أقل من شهرين.