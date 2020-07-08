عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاربعاء 8 يوليو 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الجريدة

الدعم السريع غير محايد في صراع نيرتتي تجمع المهنيين : الشارع لايتحمل اعباء جديدة

اعتصام نيرتتي يرهن رفعه بتحقيق بعض المطالب

تجمع المهنيين : المليونيات ليست للتنفيس ولكن لتنفيذ مطالب الثوار

مفصولو القوات المسلحة يرفضون لجنة البرهان

أسر الشهداء تقر بتعدي ثوار على الشرطة في محكمة الشهيد حنفي

الطوارئ الصحية تعلن رفع الحظر وبدء العودة التدريجية الى العمل

مطب (الأقدمية) يقف عائقاً أمام مدير عام الشرطة الجديد

الوساطة : توقيع اتفاق السلام في السودان خلال أسبوع

التيار

اعلان هام من مصلحة الملاحة النهرية حول الرحلات بالنيل

الهيئة القومية للطرق والجسور تعلن انتهاء نسبة 98% من صيانة طريق الخرطوم – كوستي- تندلتي

التنمية الإجتماعية بالخرطوم تحسين أوضاع الأمهات البديلات بالمايقوما ضرورة ملحة

المباحث الفيدرالية تفكك شبكة إجرامية تحتال مواطن 150000 دولار بولاية الخرطوم

خصصت 70 بالمائة من فرص للمقيمين …. السعودية تفتح التقديم الالكتروني للحج

النيل الدولية

الوساطة الجنوبية: اتفاق السلام خلال اسبوع

بداية العودة التدريجية الآمنة للعمل والحركة بولاية الخرطوم

بدء محاكمة ضابط دعم سريع دهس مواطنا بسيارته

تسجيل (103) إصابة جديدة بكورونا و(135) حالة تعافي

بحث تسهيل إجراءات عقودات صادر الذهب بنافذه واحدة

السوداني الدولية

تحالف شباب السودان للسلام: حريصون لانجاح تحقيق سلام شامل

مباحثات شعبية مشتركة بين السودان واثيوبيا لأحداث مقاربات فى حل النزاع

دخلوها متسللين سودانيين في لبنان يواجهون مشاكل عدة

آخر لحظة

103 اصابة جديدة بكورونا وتسجيل 6 وفيات

ضبط ثلاثين ألف جوال قمح مدعوم بالنيل الأبيض

الحكومة ترد على (6) نقاط تقدمت بها (الثورية)

حمدوك يتعهد بتوفير الدعم السياسي والمادي للشرطة

أسرة علي عثمان تكشف الحقائق بشأن (قرارات لجنة التمكين)

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صوت الأمة

الخرطوم تعود إلى العمل تدريجياً وتطبق نظام التناوب

الوساطة الجنوبية: اتفاق السلام خلال أسبوع

ضبط أدوات مدرسية مخبأة بمدارس أساس

أخبار اليوم

رئيس الوساطة الجنوبية يختتم زيارته للبلاد،ويؤكد اتفاق السلام خلال اسبوع

إكتمال الاستعدادات لامتحانات شهادة الاساس بولاية الخرطوم

قائد ثاني قوات الدعم السريع يرعى الصلح بين الرحل والمزارعين بمحلية غرب جبل مرة

لقمان يستضيف وزير العدل في تلفزيون السودان السبت القادم

الوطن

حمدوك يؤكد دور الشرطة في ترسيخ دعائم الدولة المدنية

الوساطة الجنوبية: توقيع اتفاق السلام خلال اسبوع

لدي لقائه وفد مبادرة الشيخ الياقوت .. الفريق كباشي: المبادرة تمثل جماع أهل السودان وتستكمل حوار السلام

السلطات توقف الرحلات السياحية النيلية بسبب ارتفاع المناسيب

مفصولو القوات المسلحة: نرفض لجنة البرهان ونطالب بجبر الضرر وإرجاع المبعدين تعسفياً

السوداني

حكومة ولاية الخرطوم تصدر بياناً حول التعامُل مع كورونا بعد العودة للعمل

ولاية الخرطوم: اكتمال الاستعدادات لامتحانات الأساس مع الالتزام بالشروط الصحية ومنع الوجبات والموبايل

مفصولو القوات المسلحة: نرفض لجنة البرهان ونطالب بجبر الضرر وإرجاع المُبعدين تعسفياً

مِعبر أرقين : لجنة الطوارئ تسمح بدخول العالقين للبلاد وتحدد (3) مراكز لعزلهم

توسيع مظلة التأمين الصحي لتشمل (10) آلاف أسرة من “نيرتتي”

حمدوك يؤكد دور الشرطة في تعزيز التحول المدني

الشرطة: مجموعات مُتفلِّتة أثارت الشغب في موكب محكمة الشهيد حنفي

“جمال الوالي” ينفي بشدة ما أشيع من تلفيق حول بيعه قطعة أرض لأمير قطر السابق

وكالة السودان للأنباء “سونا”

اللجنة العليا توجه جميع المؤسسات بتهيئة البيئة بما يتوافق وحالة الطوارئ الصحية

مجلس الوزراء: قرار باتخاذ الاجراءات اللازمة لتسيير العمل بنسبة٣٠% ٥٠%

فيصل: رفع الحظر التدريجي لا يعني أن جائحة كورونا إنتهت

رئيس مجمع الفقه الاسلامي: المجمع مؤسسة للإفتاء للدولة والمجتمع والأفراد

عائشة تعد بالمساهمة في معالجة قضايا جامعة امدرمان الاهلية

حمدوك يؤكد أهمية دورالشرطة في الأمن وبناء الدولة المدنية

الضى يؤكد على اهمية دور المدراء التنفيذيين بالمحليات

وزير التجارة يلتقي لجنة تسيير الغرفة القومية للمصدرين

وصول الدفعة الثانية من المستلزمات الطبية من الجالية السودانية بالإمارات

رئيس الوساطة الجنوبية يختتم زيارته للبلاد،ويؤكد اتفاق السلام خلال اسبوع

كباشي يدعم مبادرة الشيخ الياقوت للسلم المجتمعي

وزير الزراعة ووالي سنار يبحثان الاستغلال الكامل للامكانيات الزراعية بسنار

بداية العودة التدريجية الآمنة للعمل والحركة بولاية الخرطوم

إكتمال الاستعدادات لامتحانات شهادة الاساس بولاية الخرطوم

منظمة بت مكلي تفتتح دار إيواء الفتيان المشردين بمحلية كرري

كوفيد-19: (103) إصابة جديدة و(135) حالة تعافي

أرقين يشهد وصول 40 بصا ومركبات

منظمة أبوعجاج الخيرية تعلن عن مبادرة(حافظ على نفسك)

ضحية يؤكد على تحسين أوضاع الأمهات البديلات بالمايقوما

ترتيبات لتسهيل انسياب الوقود والتقاوى للزراعة بشمال كردفان

ادخال اكثر من ٢٤ الف اسرة في التامين الصحي شمال كردفان

قرار بإيقاف عمل كمائن الطوب بجميع محليات الجزيرة

تجمع المهنيين: “الثورة نقابة ولجنة حي”

والي كسلا بالإنابة يؤكد السيطرة علي النزاع القبلي بحلفا الجديدة

الشرطة: مجموعات متفلته أثارت الشغب في محكمة مقتل الشهيد حنفي