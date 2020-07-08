تفاصيل جديدة حول ضبط ٣٥ الف جوال في النيل الأبيض

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشفت لجان المقاومة بكوستي عن تفاصيل جديدة حول ضبط مباحث التموين بولاية النيل الأبيض ٣٥ ألف جوال من القمح مخزنة في مخازن بكوستي بدون مستندات وأوضحت لجان المقاومة “للمجهر ” أن القمح المضبوط يتبع لاثنان من الولاة السابقين في الولاية وأكدوا على أن القمح تم ترحيله من مشاريع في محلية الدويم من بينها مشروع أم جر الزراعي ونبهت لجان المقاومة إلي أن القمح المضبوط الآن ليس لديه أي مستندات رسمية وحذرت من أن هناك جهات تعمل علي إصدار مستندات تشير فيها الي أن القمح عبارة عن تقاوي تتبع لمشروع الجزيرة في محاولة لتهريبه ونوهت الي أن القمح المضبوط فيه تجاوز لقرار رئيس مجلس الوزراء الذي ينص علي تسليم القمح كمخزون إستراتيجي للبنك الزراعي وأكد السر فضل “للمجهر ” أن لجان المقاومة ولجنة الرقابة محلية كوستي ومباحث التموين داهمت مخازن أخري بالمنطقة الصناعية وضبطت عدد ١٢ ألف جول من القمح بدون مستندات.

وطالبت لجان المقاومة تشديد الرقابة على الضبطية ومحاسبة الجناة.

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