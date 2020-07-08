صناعة الخرطوم : نقص الوقود يعرقل توزيع الدقيق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشف المدير العام لوزارة الصناعة والاستثمار بولاية الخرطوم د. ابو بكر محمد نور، عن تسبب نقص الوقود في عرقلة توزيع الدقيق للمحليات والمخابز، وأوضح ان الدقيق متوفر ولكن الازمة في الوقود.

وقال ابو بكر في حديث مع(الصيحة)، ان موقف انتاج الدقيق “مطمئن”، وأكد وجود كميات وافية من الدقيق، ولفت إلى أن التوزيع يواجه مشكلة توفر الوقود للترحيل.

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