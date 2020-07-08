الإتحاد السوداني يطلب استضافة إنتخابات الـ”كاف”

الخليج 365 :

طلب الاتحاد السوداني لكرة القدم استضافة انتخابات الاتحاد الأفريقي، الذي من المقرر أن تكون 12 مارس من العام المقبل.

وبحسب وكالة الانباء سونا، أن كمال حامد شداد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة (SFA)، أخذ موافقة أعضاء مجلس الإدارة، لاستضافة الجمعية العمومية الانتخابية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF)، المحدد لها 12 مارس 2021م، هذا وقد تم ارسال الطلب من جانب الاتحاد السوداني للكرة صباح الثلاثاء 7 يوليو 2020م، من بعد موافقة أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع.

وأكدت الوكالة أن الاتحاد السوداني نوه إلى أن الخطاب أوضح اكتساب الاتحاد السوداني خبرات كبيرة في تنظيم عموميات الكاف، حيث سبق وان نظم عدد منها بداية من العام 1957م، في التأسيس، مرورا بالعام 1970م، الذي استضاف فيه السودان نهائي الأمم الأفريقية (كان)، وفي العام 2007م، بمناسبة اليوبيل الذهبي، وفي العام 2011م، تزامنا مع استضافة السودان لنهائيات الأمم الأفريقية للاعبين المحليين (شان)، مؤكدين امتلاك السودان لإمكانات كبيرة، بشرية ومادية وخبرات تراكمية، وكوادر مؤهلة في مختلف المجالات ذات الصلة.