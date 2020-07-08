محمد وداعة : لابد من اعادة هيكلة قوى الحرية والتعيير او ستذهب البلاد فى (ستين داهية )

اكد القيادى بقوى الحرية والتغيير محمد وداعة على وجود ازمة سياسية فى قوى الحرية والتغيير انعكس على الوضع الاقتصادي الذى تعايشه البلاد ودعا لضرورة اعادة هيكلة قوى الحرية والتغيير من جديد>

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وقال: الآن توجد ازمة سياسية فى قوى الحرية والتغيير والمكونات السياسية الاخرى واضاف ان الازمة الاقتصادية هى نتاج للازمة السياسية وقال موضوع السلام متعثر مؤكدا بان ذات الممارسات التى ثورنا عليها الان بتمارس وقال بحسب صحيفة الوان ديلي الراى العام غير مطلع على مايجري فى المفاوضات ومايدور فى الغرف المغلقة والاتفاقيات السرية واضاف قائلا لابد من اصلاح قوى الحرية والتعيير واعادة هيكلتها من جديد والا ستذهب البلد فى ستين داهية وقال لايمكن ان تقوم ثورة بهذه العظمة قبل سنة وانا واقف صف وازمة الوقود تفاقمت والصيدليات خاوية من الدواء واكد ان البرنامج الاسعافي الذى ساهمت قوى الحرية والتغيير فى اعداده لم ينفذ فيه ولا شيء.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)