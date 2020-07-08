تصريحات متضاربة لثلاثة من وزراء الحكومة الإنتقالية حول رفع الحظر في السودان تثير حيرة المواطنين

بسبب قرارات وتصريحات رسمية لثلاثة من وزراء الحكومة الإنتقالية، ساد التضارب يوم الثلاثاء وأصبح المواطنين في حيرة من أمرهم، بخصوص الرفع الجزئي لحالة الطوارئ الصحية في السودان.

أصدر وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس قرارا الثلاثاء قال فيه بحسب ما نقلت أخبار الخليج 365 من موقع وكالة السودان للأنباء (أن تكون مواقيت العمل بالقطاع العام “الوزارات الاتحادية والوحدات التابعة لها وولاية الخرطوم ” اعتبارا من الاربعاء الموافق ٢٠٢٠/٧/٨ من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثالثة).

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بينما أعلن الاستاذ فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام والناطق الرسمي بإسم الحكومة يوم الثلاثاء أن العودة التدريجية للمؤسسات الحكومية ستبدأ من الأحد المقبل.

وأوصى يوم الثلاثاء، وزير الصحة السوداني دكتور أكرم علي التوم ،عبر خطاب رسمي منشور على صفحة الوزارة الموثقة بالعلامة الزرقاء بإستمرار الإغلاق الكامل لولاية الخرطوم لمدة أسبوعين إعتباراً من يوم 8 يوليو 2020 وبحسب ما نقلت عنه أخبار الخليج 365، طلب الوزير تقليص ساعات السماح بالحركة داخل الأحياء لمدة ساعتين، ومنع السفر ونقل البضائع بين الولايات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)