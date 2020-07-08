وزير الاعلام : رفع الحظر لا يعني أن جائحة كورونا قد إنتهت

دعا وزير الاعلام فيصل محمد صالح المواطنين بعدم الاستهانة بجائحة كورونا واتخاذ التدابير التحوطية اللازمة بالتباعد ولبس الكمامات وغسل الأيادي بالماء والصابون ؛واتباع التوجيهات التي تنصح بها السلطات الصحية ؛ مؤكدا أن رفع الحظر التدريجي لا يعني أن جائحة كرونا قد إنتهت، لجهة أنه لا تزال هنالك معدلات مرتفعة للإصابة بالجائحة في عدة دول.

Advertisements

وقال صالح في منبر (سونا) الثلاثاء إن اهم وسيلتين للوقاية من كوفيد-19 هما غسل الأيدي بالماء والصابون وإرتداء الكمامة الي حين إكتشاف دواء، مطالبا الشركات والمؤسسات بتوفير المعينات والتباعد في المواصلات.

وأعلن أن ساعات الحظر تبدأ من السادسة مساءا حتي الخامسة صباحا، مؤكدا تواصل إيقاف صالات المناسبات والتجمعات حتي نهاية اغسطس المقبل ، فضلا عن أن العودة التدريجية للمؤسسات الحكومية ستبدأ من الأحد المقبل.

وأشار فيصل الى ان إمتحانات شهادة الأساس في موعدها 12-7-2020م ، فيما لم يقرر موعد امتحان الشهادة السودانية بعد، مطمئنا الطلاب وأسرهم بأنه سيعلن ذلك قبل فترة كافية، معلنا ان رياض الاطفال والمدارس والجامعات ستكون مغلقة الي اشعار اخر ،حاثا المواطنيين الالتزام بالاشتراطات الصحية والتباعد في المواصلات مع لبس الكمامات

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )