التاريخ: 07-يوليو-2020 فى : رياضة 0 مشاهدة خطاب الاتحاد السوداني لكرة القدم؛ الاتحاد الأفريقي للعبة رسميا الثلاثاء طالبا استضافة الجمعية العمومية الانتخابية المحدد لها 12 مارس 2021. Advertisements وأوضح الأمين العام للاتحاد السوداني، د. حسن أبو جبل وفق صحيفة ( أخر لحظة) أن خطاب اتحاده إلى كاف أشار خبراته المتراكمة في استضافة الجمعيات العمومية منذ جمعية التأسيس عام 1957م مرورا بجمعية 1970م على هامش بطولة الأمم الأفريقية التي فاز بكأسها المنتخب الوطني السوداني، ثم 2007م على شرف اليوبيل الفضي، وصولا إلى تجمع 2011م على هامش بطولة الأمم الأفريقية للاعبين المحليين (شان). واستعرض الخطاب الامكانات المادية والبشرية للاتحاد السوداني وعدد فرص النجاح حال استضافة التجمع القاري. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يطلب استضافة عمومية كاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.