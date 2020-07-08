التاريخ: 07-يوليو-2020 فى : رياضة 0 مشاهدة كشفت لجنة جمع التوقيعات لـ”سحب الثقة” من مجلس المريخ عن أن 2019 عضوًا في الجمعية العمومية للنادي وقّعوا على سحب الثقة. وأعلنت اللجنة وفق تعميمٍ صحفي وفق صحيفة اخر لحظة أنّها سلّمت الكشوفات بشكلٍ رسمي للجنة القانونية للحراك “الثلاثاء”. Advertisements وأكّدت أنّ خطوة تسليم الكشوفات للجنة القانونية من أجلّ الشروع في الخطوة الثانية والاتّجاه لمخاطبة الجهات صاحبة الاختصاص لاستكمال خطوات سحب الثقة. وانتظم نادي المريخ حراكًا لـ”سحب الثقة” من مجلس الإدارة وشارك فيه أقطاب ورموز تاريخين وأعضاء مجالس إدارات سابقة الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا..الكشف عن عدد الموقعين على “سحب الثقة” من مجلس المريخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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