الشرطة : مجموعات متفلته اثارت الشغب بعد انتهاء جلسة محكمة مقتل الشهيد حنفي

قامت شرطة ولاية الخرطوم اليوم بتأمين محكمة مقتل الشهيد حنفي بامدرمان؛ واستمر تأمين المحكمة بسلام؛ وفي حوالي الساعة الثالثة ظهرا خرجت مجموعات كبيرة من المواطنين في مواكب سلمية، الا أن مجموعات متفلته أثارت الشغب وقامت بالاعتداء على قوات الشرطة بالحجارة؛ واصيب عدد من افراد الشرطة مع اتلاف مركبة للشرطة؛ وتعاملت معهم بالغاز المسيل للدموع .

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وبحسب المكتب الصحفي للشرطة وفق ( سونا) فان احد المتظاهرين إلتقط عبوة غاز مسيل للدموع فاصابته في كفه وتم اسعافه الي مستشفى امدرمان؛ وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية .. وتنوه الشرطة المواطنين الكرام الالتزام بوعي الثورة في مسيراتها السلمية والابتعاد عن العنف.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)