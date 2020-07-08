سد النهضة: تواصل الاجتماعات الدولية لتقديم حلول للقضايا العالقة

التاريخ: 07-يوليو-2020
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تواصلت في السابع من يوليو ٢٠٢٠ ولليوم الخامس على التوالي، الاجتماعات الثلاثية في مفاوضات سد النهضة بين كل من السودان وإثيوبيا ومصر، تواصلت اجتماعات اللجنتين الفنية والقانونية (كلاً على حدة) بحضور مراقبي وخبراء الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية،
حيث تواصلت مناقشة مجمل القضايا في اجتماعات اللجان القانونية للدول الثلاث والعمل على تقريب وجهات النظر حول كيفية تقديم أفكار وحلول للقضايا العالقة.
كما ناقشت اللجان الفنية في الدول الثلاث، وفق صحيفة ( السوداني) نقاط الخلاف (المحدودة) بحضور مراقبي وخبراء الاتحاد الأفريقي أيضاً، هذا وستتواصل الاجتماعات غداً الأربعاء، حيث يجتمع وفد كل دولة (على حدة) مع المراقبين وخبراء الاتحاد الأفريقي من اجل التوصل الى صيغة توافقية تراعي مصالح الدول الثلاث.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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