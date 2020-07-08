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قرار بمواقيت وضوابط العمل في ظل الطوارئ الصحية

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التاريخ: 07-يوليو-2020

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قرار بمواقيت وضوابط العمل في ظل الطوارئ الصحية

أصدر وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس، قراراً اليوم بشأن مواقيت وضوابط العمل في ظل الطوارئ الصحية، وذلك في إطار العودة التدريجية للعاملين بالدولة وتمشياً مع موجهات اللجنة العليا للطوارئ الصحية بالبلاد،

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حيث تقرر وفق صحيفة ( السوداني) أن تكون مواقيت العمل بالقطاع العام (الوزارات الاتحادية والوحدات التابعة لها وولاية الخرطوم) اعتباراً من الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٧/٨ من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر، على أن يتولى السادة الوزراء ورؤساء الوحدات اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسيير دولاب العمل بنسبة ٣٠% – ٥٠% من منسوبي الوزارة أو الوحدة مع مراعاة الضوابط الصحية اللازمة. ووجه القرار كافة الوزارات الاتحادية والوحدات التابعة لها وولاية الخرطوم والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفي

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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