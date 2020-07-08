عاجل.. الوساطة تعكف على إعداد مقترح لـ"الفرقاء" السودانيين

الثلاثاء 7 يوليه 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

كشفت الوساطة بين فرقاء السودان، الثلاثاء، عن إعداد مقترح بشأن القضايا العالقة من أجل تقديمه للأطراف المعنية والتوافق حوله.



وقال عضو وفد الوساطة دكتور ضيو مطوك، إنهم اتفقوا على تقديم مقترح للأطراف بشأن القضايا العالقة من أجل دراسته والتوافق حوله خلال جلسة الأربعاء.

وأضاف ضيو، في تصريحات للصحفيين عقب جلسة التفاوض المباشرة بين وفد الحكومة الانتقالية ومفاوضي حركات الكفاح المسلح وقوى الحرية والتغيير، عقدنا الجلسة الثالثة لمحادثات السلام وكانت مخصصة لمناقشة المقترحات التي قدمت من الطرف الحكومي وهنالك قضايا مازالت عالقة.

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وأوضح أنه تم التوافق علي تقديم مقترح للقضايا العالقة و إعداد مسودة للأطراف المعنية تقدم خلال جلسه الأربعاء من ثم يتم حسم ما تبقي من القضايا التي بها خلافات.

وقالت مصادر حسب موقع "العين الإخبارية" الإماراتي إن الحرية والتغيير خصصت للجبهة الثورية ما بين "60 إلى 70" مقعدا من مقاعد المجلس التشريعي فيما تتمسك الجبهة الثورية بضرورة تخصيص (90) مقعدا لها.

وعقد أمس وفد الحكومة الانتقالية برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن شمس الدين كباشي والمجلس المركزي لقوي الحرية والتغيير ومفاوضو حركات الكفاح المسلح بحضور الوساطة بجمهورية جنوب السودان جلسة مفاوضات مباشرة امتدت لساعات دون التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا العالقة .

وقال مقرر الوساطة بين الفرقاء السودانيين ضيو مطوك، إن الرد الحكومي على النقاط الست التي تقدمت بها كان إيجابيا في كثير من النقاط، وتابع ""هناك توافق كبير حولها ".